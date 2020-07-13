Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, son olarak Bayern Münih’te forma giyen 1991 doğumlu Alman uzun forvet Danilo Barthel ile anlaştı.

Danilo Barthel, Bayern Münih forması giydiği süre zarfında 2017-2018 ve 2018-19 sezonlarında Almanya Ligi, 2018 yılında da Almanya Kupası şampiyonlukları yaşarken, başarılı forvet, Almanya Milli Takımı’nı da 2017 Avrupa Şampiyonası ve 2019 Dünya Kupası’nda temsil etti.

Sarı-lacivertliler, hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda forma giyen Barthel ile iki yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.