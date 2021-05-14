Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Miami Heat, Ömer Faruk Yurtseven ile sözleşme imzaladı
Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Miami Heat, Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Miami ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türk basketbolcuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon ABD G-League takımlarından Oklahoma City Blue forması giyen 22 yaşındaki basketbolcu, 14 kez sahada yer aldı. Ortalama 21 dakika takımının formasını terleten oyuncu, 15,2 sayı, 9,3 ribaunt, 1,5 asist ve 1.,6 blok ortalamalarını tutturmuştu.
Ömer Faruk Yurtseven Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.
Couldn’t be more proud and excited to be a part of this culture and get to work with the best of the best. The grind continues https://t.co/joZNoziiis— Omer Yurtseven (@OmerYurtseven5) May 14, 2021
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