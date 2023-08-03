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Spor
AA 03.08.2023 16:48

Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Almanya'da devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yayda çeyrek finale çıktı.

Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi
[Fotograf: AA]

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada bireysel müsabakalara geçildi.

Erkekler klasik yay kategorisinde olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, sırasıyla El Salvadorlu Oscar Ticas'ı 7-3, Hint Tushar Prabhakar Shelke, İsviçreli Florian Faber ve eski dünya 1 numarası ABD'li Brady Ellison'ı 6-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Çeyrek finalde rakibi Şili'den

Mete Gazoz, olimpiyat kotası veren şampiyonada çeyrek finalde Şili'den Ricardo Soto ile karşılaşacak.

Klasik yay bireyselde erkeklerde Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış, kadınlarda da Fatma Maraşlı, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran son 8 sporcu arasına kalamadı.

Erkekler klasik yay takım müsabakalarında Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım, yarı finale yükselmişti.

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