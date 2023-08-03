Açık 34.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 03.08.2023 16:34

Bosna Hersek'te teknik direktörlüğe Meho Kodro getirildi

Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine, 56 yaşındaki Meho Kodro'nun getirildiği duyuruldu.

Bosna Hersek'te teknik direktörlüğe Meho Kodro getirildi
[Fotograf: AA]

Başkent Saraybosna'da düzenlenen imza töreninde konuşan Bosna Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Vice Zeljkovic, milli takım sportif direktörü Zvezdan Misimovic'in önerisi üzerine Kodro'yu seçtiklerini ve bundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Zeljkovic, 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde J Grubu'nda 4 maçta sadece 3 puan toplamalarına rağmen finale kalma hedeflerinden vazgeçmediklerini kaydetti.

"Bazen işler planlandığı gibi gitmiyor. Her şeyden ders almaya ve hatalarımızı tekrarlamamaya çalışıyoruz. Bosna Hersek için mümkün olan en iyi şeyi yaptığımızı düşünüyoruz, milli takım kadromuzun bizi şampiyonaya götürecek kapasitesi var. Teknik kadro, elemelerin sonuna kadar milli takımın başında olacak, hedefimiz grupta ikinci olarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak."

"Gösterilen güven için minnettarım"

Meho Kodro ise kendisine gösterilen güven için minnettarlığını dile getirerek, bu görevin kariyeri için bir fırsat olduğunu ve gururlu hissettiğini söyledi.

Kodro, kendi kalitesine güvendiğini vurguladı.

"Futbolcularımıza da güveniyorum. İçinde bulunduğumuz sorunlar ne olursa olsun, Avrupa Futbol Şampiyonası'na gideceğimize inanıyorum. Oyuncuların kendine güvenini ve halkın da milli takıma güvenini geri kazandırmak, hedeflerimizden biri."

Futbolculuğu döneminde Bosna Hersek'te Velez Mostar, İspanya'da Real Sociedad, Barcelona, Tenerife, Alaves ve İsrail'de Maccabi Tel Aviv takımlarında forma giyen Kodro, ülkesinin Saraybosna, İsviçre'nin Servette ve Stade Lausanne Ouchy takımlarında da teknik direktörlük yaptı.

Meho Kodro, 2008 yılında da kısa bir süreliğine Bosna Hersek'i çalıştırmıştı.

ETİKETLER
Bosna Hersek EURO 2024
Sıradaki Haber
100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Havza-Samsun etabı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
Eskişehir'de dilencinin elindeki poşetten 13 bin 630 lira çıktı
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarının hayırlı olmasını diledi
17:09
Türkiye fındık ihracatından 1,7 milyar doları aşkın gelir elde etti
17:01
Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 1,5 metrelik kartal heykeli ele geçirildi
16:59
Savunma sektöründen rekor ihracat
16:50
Çin, "Fıngyün-3" meteoroloji uydusunu fırlattı
Ardahan'da ağustosta adeta ilkbahar yaşanıyor
Ardahan'da ağustosta adeta ilkbahar yaşanıyor
FOTO FOKUS
Hatay'da kültürel mirasın ihya edilmesi için yeni imar planı
Hatay'da kültürel mirasın ihya edilmesi için yeni imar planı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ