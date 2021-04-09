Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını başladı.

Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mesut Özil uzun bir aranın ardından takımla çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan yıldız futbolcu ikinci bölümde takımdan ayrılıp özel programına devam etti.

İlk 11'de görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı

Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin tedavisine devam edilirken, Nazım Sangare de kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.

Futbol A takımı direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda, Süper Lig'in 33. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında 12 Nisan Pazartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edecek.