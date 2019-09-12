Messi’den Neymar açıklaması: Takıma dönmesi beni mutlu eder12 Eylül 2019 Perşembe 14:41 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 15:16
Lionel Messi, transfer döneminde adı Barcelona ile anılan eski takım arkadaşı Neymar hakkında konuştu. Arjantinli yıldız, ''Onun aramıza dönmesi beni çok mutlu ederdi ancak Paris Saint Germain ile pazarlık yapmak kolay değil'' dedi.
Barcelona’nın süper yıldızı Lionel Messi, kulüpteki geleceği ve Neymar’ın olası geri dönüşü hakkında açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı yıldızla tekrar birlikte oynamanın kendisini mutlu edeceğini söyleyen Arjantinli futbolcu, ''Transfer için kulübün mümkün olan her şeyi yapıp yapmadığını bilmiyorum ancak Paris Saint Germain pazarlık konusunda kolay bir takım değil'' dedi.
Dönmesini istedim
Neymar’ın dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu belirten 32 yaşındaki oyuncu, ''Dönmesini istedim ancak transfer gerçekleşmediği için hayal kırıklığına uğradım diyemem'' şeklinde konuştu.
Barcelona'daki geleceğine de değinen Messi, ''Burası benim evim ve ayrılmak gibi bir niyetim yok. Kulübümle kazanacağım daha çok kupa var'' ifadesini kullandı.
Kaynak: TRT Spor