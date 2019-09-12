Barcelona’nın süper yıldızı Lionel Messi, kulüpteki geleceği ve Neymar’ın olası geri dönüşü hakkında açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı yıldızla tekrar birlikte oynamanın kendisini mutlu edeceğini söyleyen Arjantinli futbolcu, ''Transfer için kulübün mümkün olan her şeyi yapıp yapmadığını bilmiyorum ancak Paris Saint Germain pazarlık konusunda kolay bir takım değil'' dedi.

Dönmesini istedim

Neymar’ın dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu belirten 32 yaşındaki oyuncu, ''Dönmesini istedim ancak transfer gerçekleşmediği için hayal kırıklığına uğradım diyemem'' şeklinde konuştu.

Barcelona'daki geleceğine de değinen Messi, ''Burası benim evim ve ayrılmak gibi bir niyetim yok. Kulübümle kazanacağım daha çok kupa var'' ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Spor