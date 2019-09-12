Spor
Karius'a "Almanya Futbol Elçisi" ödülü12 Eylül 2019 Perşembe 14:26 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 14:44
Siyah-beyazlıların Alman kalecisi Loris Karius, 2018'in "Almanya Futbol Elçisi" seçildi.
Almanya Futbol Elçisi organizasyonu tarafından 2018'in "Almanya Futbol Elçisi" seçilen Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, ödülünü aldı.
Karius'a ödülünü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde organizasyonun yönetim kurulu üyesi Roland Bischof takdim etti.
Kaynak: AA
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