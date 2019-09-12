Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçının kadrosu henüz netleşmedi.

Milli takımda sakatlanan Emre Belözoğlu'nun ağrıları sürüyor.

Sezonun ilk üç maçında orta sahanın vazgeçilmezi olan deneyimli futbolcu, kendini hazır hissetmemesi durumunda riske edilmeyecek.

Bu bölgede seçeneğin çok olması nedeniyle Emre Belözoğlu dinlendirilebilir.

Hafif sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Adil Rami'nin ilk 11'e hazır olup olmadığı henüz soru işareti.

Fransız futbolcunun, maç kafilesine alınıp alınmayacağı hafta sonu belli olacak.

Transferin son gününde takıma katılan Luiz Gustavo, Bursaspor ile yapılan hazırlık maçında süre aldı.

Takımla çalışmalara devam eden Brezilyalı oyuncunun Alanya deplasmanında formaya yakın olduğu ifade edildi.

Bir süredir düz koşu yapan Isla ve Moses'ın ise kadroya girmeye şimdilik hazır olmadığı öğrenildi.

Çalışmalara göre bu oyuncularla ilgili ilerleyen günlerde karar verilecek.

Sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ise bir süre daha forma giyemeyecek.

Kaynak: TRT Spor