Beşiktaş'ın, Tottenham'dan kadrosuna kattığı başarılı forvet Kevin N'Koudou, transfer sürecini Sabah gazetesine anlattı.

Türkiye'nin müslüman bir ülke olmasının kendisi için önemli olduğunu belirten Fransız futbolcu, ''Beşiktaş da üst düzey bir takım. Buraya gelmemde bu da etkili oldu'' dedi.

24 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlılardaki hedeflerine de değindi.

Beşiktaş'ta fark yaratmak istediğini belirten N'Koudou, ''Süper Lig'i kazanmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gitmek için elimden geleni yapacağım'' şeklinde konuştu.

"Kaybetmeyi hiç sevmem"

Oyun karakteri hakkında da bilgi veren Fransız futbolcu, ''Genelde çok konuştuğumu göremezsiniz. Rakiplerime karşı basit oynamaya çalışıyorum ancak kaybetmeyi hiç sevmem'' ifadesini kullandı.

N'Koudou, saha dışında ise ailesiyle birlikte evde vakit geçirmeyi sevdiğini dile getirdi.

En sevdiği kitabın; Kur'an-ı Kerim olduğunu söyleyen N'Koudou, futboldaki idolünün ise geçmişte Robinho, şimdilerdeyse Eden Hazard olduğunu belirtti.

Kaynak: TRT Spor