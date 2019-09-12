Abraham tarihe geçti, Chelsea farka gitti12 Eylül 2019 Perşembe 14:10 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 19:01
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Chelsea, 21 yaşındaki Tammy Abraham'ın "hat-trick" yaparak "Maviler"in tarihine geçtiği maçta, Wolverhampton'ı 5-2 mağlup etti.
Molineux Stad'ında oynanan mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlandı. Karşılaşmayı konuk ekip, 5-2'lik skorla kazandı.
Chelsea'nin gollerini 32. dakikada Fikayo Tomori, 34, 41, 55. dakikalarda Tammy Abraham ve 90+6. dakikada Mason Mount kaydetti. Wolverhampton'ın gollerini ise 69. dakikada Saiss ve 85. dakikada Cutrone attı.
Bu sonuçla ligde 2 galibiyetini alan Chelsea, puanını 8'e çıkardı. Wolverhampton ise 3 punda kaldı.
Abraham Chelsea'nin tarihine geçti
"Maviler"in galibiyetinde baş rolü oynayan 21 yaşındaki Tammy Abraham, Chelsea formasıyla "hat-trick" yapan en genç oyuncu oldu. Abraham, ayrıca Frank Lampard'dan sonra Chelsea formasıyla "hat-trick" yapan ilk İngiliz oyuncu unvanını elde etti.
Kaynak: TRT SPOR