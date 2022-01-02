Paris Saint-Germain (PSG) takımının web sitesinden yapılan açıklamada, Lionel Messi ile Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın COVID-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı bildirildi.

Söz konusu oyuncuların izolasyonda oldukları kaydedildi.

İlgili açıklamada ayrıca, diğer bir PSG oyuncusu olan Neymar'ın Brezilya'daki tedavisinin 9 Ocak tarihine kadar süreceği belirtildi.