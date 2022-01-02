Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 14:44Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Messi koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Paris Saint-Germain futbol takımında, Lionel Messi ile diğer 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.
Paris Saint-Germain (PSG) takımının web sitesinden yapılan açıklamada, Lionel Messi ile Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın COVID-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı bildirildi.
Söz konusu oyuncuların izolasyonda oldukları kaydedildi.
İlgili açıklamada ayrıca, diğer bir PSG oyuncusu olan Neymar'ın Brezilya'daki tedavisinin 9 Ocak tarihine kadar süreceği belirtildi.
Etiketler: Fransa Koronavirüs Lionel Messi Paris Saint-Germain
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