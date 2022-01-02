Nuri Şahin, kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Antalyaspor'da pozitif geçen 2,5 ay yaşadıklarını söyledi.

Oyuncuların yaklaşımı, oyun felsefelerine yatkınlıkları ve verdikleri görevleri yerine getirme gayretlerinin olumlu olduğunu dile getiren Şahin, birkaç maç dışında istedikleri oyunu sergilediklerini vurguladı.

Şahin, ligin ikinci yarısında bunun üzerine koyarak tüm hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını kaydetti. Futbolcularının performansının iyi olduğunu aktaran Şahin, formsuz oyuncuların form kazandığını, çıkış yapan oyuncular olduğu gibi sisteme uymakta zorlanan oyuncuların da olduğunu ifade etti.

Takımdaki havanın olumlu olduğunu ve işin ciddiyetinin farkında olduklarını anlatan Şahin, ligin ikinci yarısının daha zor ve sert geçeceğini bildiklerini vurguladı.

Transfer çalışmalarının sürdüğü bilgisini veren Şahin, "Transfer engeli var. Onu kaldırabilirsek takviye yapmak istiyoruz. Ekonomik şartları zorlamadan, kulübü zora sokmayacak şekilde kaliteli takviye yapmak istiyorum. Takımımdan memnunum ama takviye yapmamız gereken bölgeler var. Transfer edeceğimiz futbolcunun oyun kalitesinin yanı sıra iyi bir insan ve kulübe yakışacak bir karaktere sahip olması gerekiyor. " diye konuştu.

"Doğukan çok farklı bir yetenek"

Yolların ayrılması için görüştükleri oyuncular olduğuna değinen Şahin, performansından memnun olmadıkları, süre alamayan genç oyuncuların gelişimi için oynamalarının gerektiğini söyledi.

Doğukan Sinik'in çok farklı bir yetenek olduğuna dikkati çeken Şahin, "Ona çok güveniyorum. O da güvenimizi bugüne kadar boşa çıkarmadı. Doğukan gibi yetenekli , performansı iyi olan oyuncuların skora katkısı daha fazla olması lazım. Doğukan'ın performansında düşüş görmedim, istikrarı yakaladığını düşünüyorum." dedi.

"Maç 97'inci dakikalara uzamamalı"

Ligde en çok üzüldüğü maçın Kasımpaşa olduğunu aktaran Şahin, 3 maç hariç takımın pozitif futbol sergilediğini belirtti.

Ligin ikinci yarısında daha çok maç kazanmak ve istikrar sağlamak istediklerini kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Oyun sistemimizde oynadığımız zaman otomatikman puanlar gelecektir. Oyunun kontrolünü daha fazla elinde tutma sürecini, birkaç nokta transferle hızlandırabiliriz. Son dakika golleri biraz üzdü. Acı çekerek de bazı şeyler öğreniliyor. Pozitif maçlar bizi yükseltiyorsa, bir yere taşıyorsa negatif sonuçlar da bizi bir yere götürecektir. Bunun üzerine çalışıp bu hataları gidermemiz lazım. Ben mesela son dakikalarda yere yatmaya karşıyım. Sadece bizim için değil rakipler için de söylüyorum. Maç 97'inci dakikalara uzamamalı. Net dakikası oynansa maçlar olduğu skorla bitecek."

"Kupa finali bizim için çok büyük bir şans"

Beşiktaş ile Katar'da karşılaşacakları Türkcell Süper Kupa final mücadelesinde kendilerini çok güzel bir maçın beklediğini ifade eden Şahin, futbolcularının tek maçla kupa kazanarak özgeçmişlerine bir başarı yazacaklarına inandığını dile getirdi.

Futbolcularının hepsinin hazır olduğunu belirten Şahin, "Tek maçta kupa kazanmak motivasyon için yeterli. Ekstra bir motivasyon için ligdeki konum, Avrupa'daki konuma bakmaya gerek yok. Kupa finali bizim için çok büyük bir şans. Camianın, şehrin ne kadar kupayı istediğini biliyorum. Kendimden çok camia için bu kulüp için kupayı almak istiyorum. İnşallah Allah nasip eder. Tabii ki favori Beşiktaş. Kalitesi ortada. Önder hocayla iyi bir çıkış yakaladılar. Güzel şeyler yapıyorlar. Açıklamalarını da oynattığı futbolu da beğeniyorum. Ama biz de hazırız kupaya. Camiamız rahat olsun. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç yaşta göreve geldikten sonra futbol sorumlusu olarak ilk finaline çıkacağına işaret eden Şahin, "Beraber bir şey kazanmanın heyecanı var. Futbolcuların, ailelerin, taraftarların mutluğunu görmek çok güzel olur. O yüzden inşallah Allah nasip eder kupayı getiririz." ifadelerini kullandı.