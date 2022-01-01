Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 21:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Formula 1'de yeni sezon hazırlığı başladı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Formula 1'de 2022 kış testlerinin başlamasına iki aydan az bir süre kaldı. 6 gün sürecek olan testlerin ilk bölümü Barcelona'da, ikinci bölümü ise Bahreyn'de gerçekleşecek.
Formula 1'de 2021 sezonu Abu Dhabi'de koşulan rüya gibi bir yarışla sona erdi. Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen'in şampiyonluğuyla sona eren yılın ardından yeni sezon hazırlıkları başladı.
Bu sezon Formula 1'de, araçlarda yapılacak teknik düzenlemeler öne çıkacak. Formula 1 yönetimi, geçen sezon şikayet konusu olan 3 günlük test süresinde yeni bir planlamaya gitti.
Yeni takvime göre, takımlara daha fazla test imkanı verilecek. Bu nedenle, kış testleri pandemi koşulları da göz önünde tutularak 6 güne çıkarıldı.
İlk test 23-25 Şubat arasında Barselona'da, ikinci test ise 11-13 Mart arasında Bahreyn'de yapılacak.
İspanya'daki testlerde bazı taraftarların piste alınması bekleniyor. Ancak henüz bilet satışına başlanmadı.
Etiketler: Formula 1
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