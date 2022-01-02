Fenerbahçe’de devre arasında transfer planlamaları kadar, takımdan ayrılacaklar da büyük önem taşıyor.

Vitor Pereira döneminde performansını yükselten ve başarılı oyunuyla dikkat çeken Marcel Tisserand ile ilgili Fransız basınında önemli iddialar var.

Teklif gelmesi halinde değerlendirilecek

Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne'nin 28 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu kaydedildi.

Bakary Sako'ya altı aylık imza attıran Fransız ekibinin, Tisserand'ı da kadrosuna katmak istediği belirtildi. Alman basını ise Hertha Berlin’in deneyimli futbolcuyu transfer ederek savunmasını güçlendirmek istediğini öne sürdü.

Fenerbahçe’nin iyi bir teklif gelmesi halinde Demokratik Kongolu stoperin durumunu değerlendirebileceği öğrenildi.

15 Eylül 2020'de Wolfsburg'dan 4 milyon euroya transfer edilen Marcel Tisserand, bu sezon 18 karşılaşmada görev yaptı.