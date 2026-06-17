Açık 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 17.06.2026 06:39

Messi, Dünya Kupası'na rekorla başladı

Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk maçta Cezayir'i 3-0 yenen Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu.

Messi, Dünya Kupası'na rekorla başladı
[Fotograf: AA]

Cezayir karşısında sahaya çıkarak 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu olan Messi, Kansas'ta oynanan karşılaşmada attığı gollerle Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu sırasını Alman oyuncu Miroslav Klose'yle paylaşmaya başladı.

Kansas'a 13 golle gelen Messi, Arjantin'in Cezayir karşısındaki 3 golünü de atarak Dünya Kupası kariyerinde kaydettiği gol sayısını 16'ya yükseltti.

Klose'yle birlikte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükselen Messi 1 gol daha atması halinde bu alanda ilk sırayı ele geçirecek.

Messi, Dünya Kupası'na rekorla başladı

Zirve yarışında yalnız değil

Dünya Kupası tarihinde en fazla sahaya çıkan oyuncu unvanını Cezayir maçıyla birlikte 27'ye yükselten 16 gollü Messi'yi en golcü oyuncu yarışında Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe takip ediyor.

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Senegal'e 2 gol atarak gol sayısını 14'e yükselten Mbappe, turnuva sona erene kadar atacağı gollerle Messi'yi geçmeye çalışacak.

Bu oyuncuların ardından Dünya Kupası'ndaki en golcü futbolcular listesinde 8'er golleri bulunan Cristiano Ronaldo, Harry Kane ve Neymar yer alıyor.

ETİKETLER
Dünya Kupası Lionel Messi Arjantin Cezayir
Sıradaki Haber
Türkiye'nin Paraguay maçının hakemi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:37
Ekvador'da 10 eyalette OHAL ilan edildi
07:03
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
06:49
Düzce'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı
06:21
YKS için geri sayım başladı
02:31
Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri: Kudüs'te büyükelçilik açmak, işgalci İsrail'e meşruiyet kazandırmayacak
00:56
Kartal'da motosikletli, emniyet şeridindeki servise çarptı: Kaza anı kamerada
İsrail ordusu Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı’nda askeri operasyonlarını ilerletiyor
İsrail ordusu Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı’nda askeri operasyonlarını ilerletiyor
FOTO FOKUS
Kartal'da motosikletli, emniyet şeridindeki servise çarptı
Kartal'da motosikletli, emniyet şeridindeki servise çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ