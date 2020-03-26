25 yaşındaki futbolcu, koronavirüs salgını nedeniyle evde vakit geçirdiğini söyledi.

''Bu sürecin hepimize öğrettiği en önemli şey; sahip olduklarımızın değerini bilmek. Antrenman yapmak, maça çıkmak, sevinmek ve üzülmek. Tüm bu duyguları şimdiden özledik. İnşallah sağlıklı bir şekilde hep beraber dönebiliriz."

A Milli takımda oynamanın en büyük hedefi olduğunu dile getiren Mert Hakan, kendini her zaman o formayla hayal ettiğini söyledi.

Milli Takıma çağrılmayı ve kadronun açıklanmasını sabırsızlıkla beklediğini belirten genç futbolcu, ''Daha önemli olan şu an bu süreci tek vatandaşımız daha zarar görmeden geçirebilmemiz'' şeklinde konuştu.

Her futbolcunun Avrupa hedefi olduğunun altını çizen Mert Hakan, Türk futbolcularının fırsat bulduğu takdirde her yerde kendini ispatlayabileceğini kaydetti.

Transfer sorularını da yanıtlayan başarılı oyuncu, ''Şu an transfer konuşulacak en son şey. Bunu hiç düşünmüyorum bile. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor, o zaman en doğru kararı vereceğiz" dedi.