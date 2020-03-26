Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından takımlar çalışmalarını bireysel olarak evden sürdürüyor.

Medipol Bașakșehir'de, takım halinde antrenmanlara 26 Mart'ta başlanacağı açıklanmıştı ancak salgın yüzünden bu süre 1 hafta daha uzatıldı ve takım halinde çalışmalara 2 Nisan'da başlanması kararlaştırıldı.

Bu dönemde futbolcular, teknik ekip tarafından belirlenen program dâhilinde çalıșmalarını bireysel olarak sürdürecek.

İlk erteleme kararının ardından yapılan açıklamada gerekli tedbirlerin alındığı, isteyen oyuncuların bireysel çalıșmalarına tesislerde devam edebileceği belirtilmişti.

İstanbul ekibi, takım halindeki son antrenmanını 19 Mart'ta gerçekleştirmişti.