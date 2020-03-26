Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Santiago Bernabeu tıbbi malzeme merkezi olacak
[Fotoğraf: Reuters]
Real Madrid, koronavirüsle mücadele kapsamında stadı Santiago Bernabeu'yu tıbbi malzeme merkezi olarak kullanılması için devletin kullanımına açtı.
İspanya, koronavirüs yüzünden şu an İtalya'nın ardından en çok kayıp veren ülke konumunda.
Ülkde seferberlik ilan edilirken, virüsle mücadele konusunda Real Madrid'den de bir adım geldi. Eflatun-Beyazlılar, Santiago Bernabau'nun sağlık ekipmanları için bir merkez haline geleceğini açıkladı.
Marca'nın haberine göre stadyum, devletin ekipmanları saklama ve dağıtma merkezi olacak. İhtiyaç sahipleri de stat içinde kurulacak birimi arayarak ihtiyaçlarını bildirebilecekler.
Etiketler: real madrid koronavirüs Santiago BernabeuSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 16:46
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