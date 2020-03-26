İspanya, koronavirüs yüzünden şu an İtalya'nın ardından en çok kayıp veren ülke konumunda.

Ülkde seferberlik ilan edilirken, virüsle mücadele konusunda Real Madrid'den de bir adım geldi. Eflatun-Beyazlılar, Santiago Bernabau'nun sağlık ekipmanları için bir merkez haline geleceğini açıkladı.

Marca'nın haberine göre stadyum, devletin ekipmanları saklama ve dağıtma merkezi olacak. İhtiyaç sahipleri de stat içinde kurulacak birimi arayarak ihtiyaçlarını bildirebilecekler.