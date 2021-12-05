Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 02:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Merih attı, Atalanta kazandı
[Fotoğraf: AA ]
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Atalanta, deplasmanda Napoli'yi 3-2 mağlup etti. Milli futbolcumuz Merih Demiral, karşılaşmanın 66. dakikasında takımı adına bir gole imza attı.
San Paolo Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Atalanta güldü. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, konuk olduğu Napoli'yi 3-2 yendi.
Atalanta'nın gollerini 7'de Ruslan Malinovskiy, 66'da Merih Demiral ve 71'de Remo Freuler kaydetti. Napoli'de ise 40'ta Piotr Zielinski ve 47'de Dries Mertens ağları sarstı.
Bu sonuçla Atalanta puanını 34'e yükseltirken, Napoli 36 puanda kaldı.
Etiketler: İtalya
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