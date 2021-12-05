San Paolo Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Atalanta güldü. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, konuk olduğu Napoli'yi 3-2 yendi.

Atalanta'nın gollerini 7'de Ruslan Malinovskiy, 66'da Merih Demiral ve 71'de Remo Freuler kaydetti. Napoli'de ise 40'ta Piotr Zielinski ve 47'de Dries Mertens ağları sarstı.

Bu sonuçla Atalanta puanını 34'e yükseltirken, Napoli 36 puanda kaldı.