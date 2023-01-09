TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalya'daki bir otelde düzenlenen "WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor (WL Convention)" organizasyonunda yaptığı konuşmada, dünyanın en popüler spor dalının futbol olduğunu hatırlattı.

Büyükekşi, futbolu sadece bir spor olarak tanımlamanın yeterli olmadığını belirtti.

"Milyonlarca dolarlık yayın gelirleri, sponsorluk ve reklam anlaşmaları, maç günü gelirleri, futbolcu sözleşmeleri ve etkileşimde bulunduğu yan sektörleriyle futbon endüstriyel bir iş koluna dönüştü. Futbolun bu sayede hem ülke ekonomisine hem de şehirlerin ekonomisine katkısı inanılmaz boyutlara ulaştı."

Antalya'ın iklimi, denizi, kumu, güneşi, tarihi güzellikleri, lüks tesisleri ve ulaşım kolaylığıyla dünyanın ve Türkiye'nin göz bebeği konumunda olduğunu ifade eden Büyükekşi, turizm için "ölü sezon" kabul edilen kış aylarında bile futbol turizminde dünyanın en önemli merkezlerinden bir tanesi olan Antalya'da, 1500'e yakın takımın kamp yapabildiğini belirtti.

"Antalya gibi futbol turizmi şehirlerinin sayısının artmasını istiyoruz"

Mehmet Büyükekşi, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Napoli, Crystal Palace, Hull City, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un Antalya'da düzenlenen futbol turnuvalarında mücadele ettiğini anımsatarak, "TFF olarak, ülkemizde Antalya gibi futbol turizmi şehirlerinin sayısının artmasını istiyoruz." dedi.

TFF Başkanı, yaz aylarında takımların, iklim koşulları nedeniyle Avrupa'da kamp yapmayı tercih ettiğini, oysa Karadeniz bölgesinin yapılacak spor ve konaklama tesisleri ile yurt içinden ve dışından gelen takımların kamp alanlarına dönüşebileceğini kaydetti.

[Fotoğraf: İHA]

"En büyük sorun, kulüplerimizin ekonomik sorunlarıdır"

Büyükekşi, TFF olarak altyapıya büyük önem verdiklerini, 2023-2024 futbol sezonunda, Futbol Akademisi Projesi'nde Süper Lig takımlarına mecburiyet getireceklerini dile getirdi.

"Hem ülkemizdeki kulüplerin hem de Avrupa'nın en önemli liglerinin takımları ve milli takımlarının altyapılarında yapacağımız incelemelerle Türkiye'ye uygun bir altyapı modeli oluşturmak istiyoruz."

Büyükekşi, bu amaçla gelecek hafta Belçika ve Hollanda'ya giderecek incelemelerde bulunacaklarını belirtti.

Türkiye'de ziyaret ettikleri bazı kulüplerin tesis olarak çok iyi sevideyken bazı kulüplerin tesislerinin yeterli olmadığını gördüklerini aktaran Büyükekşi, tüm kulüpleri yetenekli ve başarılı futbolcular yetiştirecek hale getirerek, kendi öz kaynaklarına eğilmelerini amaçladıklarını kaydetti.

Büyükekşi, en büyük sorunun, kulüplerin ekonomik sorunları olduğunu vurguladı.

"Birçok kulübümüz ekonomisi bozuk olduğu için büyük bir borç altında çalışmalar yapıyor. Bu borcu bir türlü döndüremiyorlar. Bu nedenle hedefimiz kendi kaynaklarımıza dönüp altyapıda her yıl A takıma iki oyuncu yetiştirebilmeyi hedefliyoruz. Onun için gerekirse B takımı konusunda da Süper Lig ve 1. Lig takımlarımızla görüşüyoruz. Onların talebi doğrultusunda B takımı kurmalarına önümüzdeki yıl izin verececeğiz. Böylelikle sadece kulüplerimiz değil, milli takımımız da altyapıdan gelen oyuncularla daha iyi daha kalilteli futbolculara kavuşmuş olacak. Türkiye'de her takımın altyapısından yetişen oyuncular, milli takımımız için önemli bir kapasite oluşturmuş olacaklar. Futbol Akademisi Projesi ile yüksek paralar ödeyerek oyuncu transfer etmek yerine sürdürülebilir bir başarıyı yakalayabilecek sistem oluşturmak istiyoruz. Bu sistemle futbolcuya sadece A takımda oynatmak değil, aynı zamanda belli bir süre sonra genç oyuncuları Avrupa'ya transfer ederek ekonomilerine katkıda bulunmalarını arz ediyoruz."

"Spor stratejileriyle dinamik bir yapı"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci de sporun fiziksel etkinliğin çok ötesinde bir olgu ve devasa bir endüstri haline geldiğini söyledi.

Temurci, sporun bugün sadece rekabetten ibaret olmadığına dikkat çekti.

"Spor, bugün pazarlamasıyla gelecek planlaması ve stratejileriyle dinamik bir yapı. Spor yapısının içerisinde markalar, organizasyonlar, idoller, sosyal sorumluluk projeleri var. Bu evren her geçen gün sınırlarını genişletmeye devam ediyor."