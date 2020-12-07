Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, PSG'ye konuk olacak
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında, Medipol Başakşehir, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına konuk olacak.
Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Grupta son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddası bulunmuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.
Grubun diğer maçında ise Leipzig ve Manchester United Almanya'da karşı karşıya gelecek.
Başakşehir'de 2 eksik
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren Junior Caiçara ile kart cezalısı Martin Skrtel zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
Etiketler: Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi
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