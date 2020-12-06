Süper Lig'in 11. haftası nefes kesen bir maça sahne oldu. Fenerbahçe, Denizli Atatürk Stadı'nda Yukatel Denizlispor'a konuk oldu.

Sarı lacivertliler, 9. dakikada Cisse ve 40. dakikada Gökhan Gönül'ün golleriyle Denizlispor'u 2-0 yendi.

Yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, Denizlispor'un 56. dakikada kullandığı penaltıda gole izin vermedi.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, 54. dakikada kırmızı kart gördü.

Derbideki Beşiktaş mağlubiyetini ardından Denizlispor deplasmanında moral bulan Fenerbahçe 23 puana yükseldi. Ligde 5 maçtır kazanamayan Yukatel Denizlispor 6 puanda kaldı.