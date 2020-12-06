Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural, durumu ağırlaşınca 27 Kasım'da İstanbul'da özel bir hastanede yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

4 gün uyutulan deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kan değerlerinin iyileşmesi üzerine entübasyondan çıkarılan Yılmaz Vural hastanede servis odasına alındı.

Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural, babasının durumuyla ilgili, "Babamız Yılmaz Vural'ın kan değeri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.