Cenova’daki Luigi Ferraris Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısının son anlarında Milan, penaltı atışı kazandı. 45. dakikada atışı kullanan Frank Kessie konuk ekibi öne geçirdi: 0-1.

İlk yarı bu skorla Milan'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Milan, 77. dakikada Samuel Castillejo ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

[Fotoğraf: AFP]

Ev sahibi Sampdoria, Albin Ekdal’ın 82. dakikadaki golüyle farkı yeniden 1'e indirdi: 1-2.

Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede yerini 90. dakikada Rade Krunic'e bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Milan, Sampdoria'yı 2-1 mağlup etti ve ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Bu galibiyetle puanını 26'ya yükselten kırmızı-siyahlı takım, puan tablosunda en yakın rakibi Inter'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip ayrıca, ligde şu ana kadar oynadığı 5 deplasman maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Sampdoria ise ligde bu sezon 5. yenilgisini alırken, 11 puanla 12. basamakta yer aldı.

[Fotoğraf: AFP]

Bu arada, Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic, sakatlığı sebebiyle bu maçın da kadrosunda yer almadı.

Bugün oynanan diğer maçlarda sonuçlar

Ligde bugün oynanan diğer karşılaşmalardan alınan sonuçlar ise şöyle:

Hellas Verona-Cagliari: 1-1, Parma-Benevento: 0-0, Roma-Sassuolo: 0-0, Crotone-Napoli: 0-4,

Bugün oynanması gereken Udinese-Atalanta mücadelesi ise yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ligde 10. hafta, Fiorentina-Genoa maçıyla son bulacak.