İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele yarın saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Medipol Başakşehir, ligin ilk hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildi, Fenerbahçe ise sahasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup etti.

Medipol Başakşehir’in önemli eksikleri

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ile cezalı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Fransız sol bek Gael Clichy'nin durumu ise maç gününde netlik kazanacak. Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süredir sahalardan uzak kalan Alexandru Epureanu, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.

Okan Buruk'un ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bu akşam tesislerinde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA