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Spor
DHA 03.01.2024 17:07

Marko Simonovic Beşiktaş Emlakjet'te

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı uzun forvet ve pivot Marko Simonovic'i kadrosuna kattı.

Marko Simonovic Beşiktaş Emlakjet'te

Kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyen Marko Simonovic, siyah-beyazlı takımla sözleşme imzaladı.

24 yaşındaki basketbolcu, 2020 yılında NBA ekiplerinden Chicago Bulls tarafından 2'nci tur 44'üncü sıradan draft edilmişti. Marko Simonovic daha önce İtalya 2'nci Ligi takımlarından Soundreef Mens Sana, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana, Sırbistan'ın Mega, NBA'de Chicago Bulls, NBA G League'de Windy City Bulls ve Sırbistan'ın Kızılyıldız ekiplerinde forma giymişti.

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