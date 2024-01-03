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Spor
DHA 03.01.2024 17:01

Beşiktaş Ayos’ta Recep Vatansever dönemi

Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Recep Vatansever ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Ayos’ta Recep Vatansever dönemi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlüğüne Recep Vatansever getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Recep Vatansever’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, görevinde üstün başarılar dileriz. Kulübümüz, Recep Vatansever ile 1,5 yıllık +1 yılı opsiyonlu olarak sözleşme imzaladı.” ifadelerine yer verildi.

Vatansever daha önce Galatasaray ve Türk Hava Yolları’nda yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. Deneyimli antrenör 2017 yılından itibaren ise A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda yardımcı antrenör olarak görev yapıyor. Recep Vatansever, millilerin 2023 yazındaki FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri şampiyonluklarında kadroda yer almıştı.

Siyah-beyazlı ekip geçtiğimiz günlerde İtalyan başantrenör Giovanni Caprara ile yollarını ayırmıştı.

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