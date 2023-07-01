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Spor
AA 01.07.2023 10:46

Manisa Büyükşehir Belediyespor Ayberk Olmaz'ı transfer etti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, en son Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde forma giyen Ayberk Olmaz'la anlaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Ayberk Olmaz'ı transfer etti

Manisa Büyükşehir Belediyespordan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki mili oyuncu Ayberk Olmaz’la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ayberk Olmaz'ın Fenerbahçe altyapısından yetiştikten sonra TED Ankara Kolejliler, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Afyon Belediyespor, Bursaspor ve son olarak Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde forma giydiği belirtildi.

"Ayberk Olmaz’a yeşil-beyazlı formamız altında başarılı sezonlar diliyoruz."

Başantrenörlük görevine Ahmet Kandemir'i getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, daha önce Berke Atar, Sinan Sağlam, Daron Russell, Dorukhan Engindeniz ve Ryan Luther'i transfer ettiğini açıkladı.

Manisa temsilcisi, kadrosundaki isimlerden Mustafa Baki Görür, Pako Cruz ve Berkay Sinirlioğlu'yla da tekrar anlaştı.


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