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Spor
DHA 01.07.2023 09:03

Adana Demirspor Hollanda futbolunun efsanelerinden Patrick Kluivert ile sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor Hollanda futbolunun efsanelerinden Patrick Kluivert ile sözleşme imzaladı
[Fotograf: AA]

Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Patrick Kluivert ile anlaşmaya vardı.

Son detayları görüşmek için İstanbul'a gelen 46 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

Kulübün resmi Twitter hesabından, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Patrick Kluivert ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." ifadeleriyle anlaşma duyuruldu.


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