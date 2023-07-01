Açık 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 01.07.2023 01:58

U20 Kadın Milli Güreş Takımı Avrupa üçüncüsü oldu

20 Yaş Altı Kadın Milli Güreş Takımı, İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü oldu.

U20 Kadın Milli Güreş Takımı Avrupa üçüncüsü oldu

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Santiago de Compostela kentinde yapılan organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlayan milliler, 126 puan toplayarak üçüncü sırayı aldı.

Takım halinde 190 puan toplayan Ukrayna, Avrupa şampiyonu olurken, ikinci sırada yer alan Macaristan 128 puan elde etti. Milli takım ise 126 puanla takım halinde üçüncü oldu.

Milli takımda 55 kiloda Tuba Demir altın, 50 kiloda Zerda Demir gümüş, 57 kiloda Şevval Çayır, 59 kiloda Sevim Akbaş ve 62 kiloda Selvi İlyasoğlu bronz madalya kazandı.

ETİKETLER
Güreş İspanya
Sıradaki Haber
17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:34
Kuveyt'ten Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin veren İsveç'e nota
02:15
Isparta'da otomobil çarptı: 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
01:42
Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu
01:19
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
01:09
Antalya'da minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı
00:55
Amasya'da kırmızı ışık ihlali 8 kişinin yaralanmasına neden oldu
Frigya'da bayram yoğunluğu yaşanıyor
Frigya'da bayram yoğunluğu yaşanıyor
FOTO FOKUS
Fransa yangın yerine döndü
Fransa yangın yerine döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ