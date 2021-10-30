Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester United Tottenham'ı 3 golle geçti
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk olduğu Tottenham'ı 3-0 yendi.
Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun 39, Edinson Cavani'nin 64 ve Marcus Rashford'ın 86. dakikalarda attığı gollerle galip geldi.
Ligde 4 hafta sonra kazanan Manchester United, 17 puanla 5. sıraya çıktı. Tottenham ise 15 puanla 8. basamağa geriledi.
Etiketler: Premier Lig Manchester United
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