Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli boksör Kerem Özmen son 16 turuna yükseldi
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kiloda mücadele eden milli sporcu Kerem Özmen, adını son 16 turuna yazdırdı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın 6. gününde 3 milli sporcu ringe çıktı.
İkinci turda Sırp rakibi Pavel Fedorov'u mağlup eden Kerem Özmen, son 16 turuna yükseldi.
Birol Aygün, 75 kilo maçında Kübalı Yoenlis Hernandez Martinez'e, Kaan Aykutsun ise 80 kiloda Sırp Vladimir Mironchikov'a yenilerek şampiyonaya veda etti.
Kerem Özmen son 16 turunda!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) October 30, 2021
Temsilcimiz Kerem Özmen, erkekler 63.5 kiloda Sırp rakibi P. Fedorov'u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. pic.twitter.com/81NlmdGtHA
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