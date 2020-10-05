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Manchester United Alex Telles'i transfer etti
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Porto'da forma giyen Alex Telles'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiliz basını, Manchester ekibinin Telles için Porto'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödediğini, başarı durumuna bağlı olarak da 2 milyon euro ek ödeme yapılabileceğini öne sürdü.
Telles'i 2016 yılında 6,5 milyon euroya Porto'ya satan Galatasaray'ın, bu transferin karından yüzde 10 pay alma hakkı bulunuyor.
Porto'da geçen sezon 49 maçta forma giyen ve 13 gol atan Alex Telles, bu sezon ise 3 lig maçında sahaya çıktı.
Signed.— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020
Sealed.
Delivered.
Welcome to #MUFC, Alex Telles! pic.twitter.com/AJl7xsSDSq
Etiketler: manchester united Alex Telles transfer İngiltere Premier LigSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 20:35
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