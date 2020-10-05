Haber Giriş: Kaynak: AA
Başakşehir Deniz Türüç'ü kiraladı
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ü kiraladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
"Başarılı oyuncunun imza töreninde üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı. Deniz Türüç'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
A Milli Futbol Takımı ile 6 maç oynayıp 1 gol atan başarılı futbolcu, Başakşehir'de 23 numaralı formayı giyecek.
HOŞ GELDİN @DenizTuruc10 |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 5, 2020
https://t.co/jf2a4efbEW pic.twitter.com/5pqplW67jS
Etiketler: transfer Medipol BaşakşehirSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 21:54
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