Haber Giriş: Kaynak: AA
Başakşehir Vieira'yı Belçika ekibine kiraladı
Medipol Başakşehir, Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira'yı Belçika ekibi KV Red Star Waasland-Beveren'e kiraladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miguel Vieira, bir yıllığına Belçika Ligi takımlarından KV Red Star Waasland-Beveren’e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME | pic.twitter.com/pW5ywvpSor— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 5, 2020
Etiketler: Medipol Başakşehir Miguel Vieira transferSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 19:25
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