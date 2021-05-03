Yeni Malatya Stadı'ndaki kritik maçta kazanan çıkmadı.

Hes Kablo Kayserispor, 40. dakikada İlhan Parlak'ın attığı golle kritik mücadelede 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Yeni Malatyaspor, 65. dakikada Adem Büyük'ün golüyle skora denge getirdi. 1-1. Tecrübeli golcü, Malatyaspor formasıyla bu sezon 14. golüne ulaştı.

Ligde kalma mücadelesi veren iki ekip birer puana razı oldu. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor 41, Kayserispor ise 39 puana yükseldi.

Öte yandan, Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç Özbir'in Yeni Malatyaspor forması ile 100. maçına çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

19. dakika sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top auta çıktı.

20. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın açtığı yerden ortaya dokunan Tetteh'in vuruşunda topu savunma uzaklaştırdı.

GOL - 40. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan Sabovic topu içeriye çevirdi, ceza sahası içinde İlhan Parlak tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

45+2. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in vuruşun top kalecide kaldı.

İlk yarı Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada ceza sahası dışında Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

54. dakikada gelişen Helenex Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan şutla orta karışımı yapan Adem'in vuruşunda top yan direğe çarparak oyundan çıktı.

55. dakikada Mallan'ın kaleye uzak bir noktadan çektiği sert şutu az farkla auta çıktı.

61. dakikada Hafez'in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa Tetteh istediği gibi dokunamadı, top az farkla auta çıktı.

GOL - 65. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan açılan ortaya iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1

86. dakikada Mallan'ın sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Alpaslan Dedeş

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Semih Kaya, Issam (Dk. 67 Wallace), Hafez, Zeki Yavru, Ahmed Ildız (Dk. 46 Mallan), Mustafa Eskihellaç (Dk. 76 Umut Bulut), Fofana (Dk. 90 Malle), Adem Büyük, Tetteh

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah, Sabovic (Dk. 85. Uğur Demirok), Avramovski (Dk. 67 Karahan Yasir Subaşı), Lennon (Dk. 85 Melih Okutan), Henrique, İlhan Parlak (Dk. 61 Luckassen)

Goller: Dk. 40 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 65 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 24 Hafez, Dk. 40 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor)