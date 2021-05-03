15. dakikada Joseph Paintsil ile öne geçen MKE Ankaragücü'ne, Medipol Başakşehir 63. dakikada Danijel Aleksic ile karşılık verdi.

Başakşehir 88. dakikada Junior Fernandes'in golü ile karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Ligde kalma yolunda önemli bir galibiyete imza atan Başakşehir 43 puana yükseldi.

Hikmet Karaman yönetimindeki MKE Ankaragücü galibiyet hasretini 6 maça çıkartarak 38 puanda kaldı ve yeniden küme düşme hattına geriledi.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 15. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Pinto'nun soldan ortasında Alper Potuk'un ceza sahası içerisinden gelişine vuruşunda direkten dönen top Paintsil'in önünde kaldı. Bu oyuncu önündeki rakibine rağmen topu sağa çekerek şutunu çekti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

21. dakikada Paintsil'in pasında topla buluşan Alper Potuk ceza sahası dışından şutunu çekti ancak savunmaya da çarpan meşin yuvarlak direği sıyırarak dışarı çıktı.

23. dakikada Bolingoli'nin soldan ortasında Aleksic altı pas önünde topa kafayı vurdu, kaleci Friedrich meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan açtığı yerden ortada Chadli çaprazdan şutunu çekti top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 63. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Berkay Özcan'ın pasında topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı Aleksic'e gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi önünden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-1

GOL - 88. dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazında Kitsiou'dan topu kapan Fernandes, şık bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderd.: 2-1

90+3. dakikada Kulusic'in sağdan ortasında savunmanın kafasından seken top arkada Alper Potuk'un önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Volkan Babacan topu çeldi.

Müsabaka Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Mehmet Topal, Bolingoli (Dk. 90+5 Cemali Sertel), Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Deniz Türüç), Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 85 Ndayishimiye), Chadli (Dk. 85 Fernandes)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Dk. 90+1 Embiya Ayyıldız), Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Lukasik (Dk. 68 Atakan Çankaya), Endri Çekiçi (Dk. 68 Diousse), Lobzhanidze, Alper Potuk, Pinto (Dk. 76 Emre Güral), Paintsil

Goller: Dk. 15 Paintsil (MKE Ankaragücü), Dk. 63 Aleksic, Dk. 88 Fernandes (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk.17 Chadli, Dk. 48 Aleksic, Dk. 90 Fernandes (Medipol Başakşehir), Dk. 17 Sarlija, Dk. 43 Kitsiou, Dk. 57 Lukasik, Dk. 59 Endri Çekici, Dk. 79 Kulusic (MKE Ankaragücü)