LuaLua, "AmatÃ¶r, profosyonel fark etmez. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hepsi futbol. Ã–nemli olan futbol oynamak" dedi.

AmatÃ¶r takÄ±mlardan KarabÃ¼k 1937 Spor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mehmet Aytekin, daha Ã¶nce Kardemir KarabÃ¼kspor, Ã‡aykur Rizespor ve Akhisar Belediyespor formalarÄ±nÄ± terleten LuaLua ile 1 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma saÄŸladÄ±. LuaLua tekrar KarabÃ¼k'te olduÄŸu iÃ§in Ã§ok mutlu olduÄŸunu belirterek, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ KarabÃ¼k evim gibi. Ã‡ok iyi ÅŸeyler var kafamda. Bir gÃ¼n buraya geleceÄŸimi biliyordum. BaÅŸkan Ã§aÄŸÄ±rdÄ±, geldim. KarabÃ¼kspor iÃ§in zamanÄ±nda Ã§ok uÄŸraÅŸtÄ±m, emeklerim var. Taraftar sosyal medya Ã¼zerinden gelmemi Ã§ok istedi. KÄ±brÄ±s'tan geldim. Ä°dmanlardan sonra fizik olarak forma girerim" dedi.

AmatÃ¶r ligde oynayacak olmasÄ±yla ilgili yÃ¶neltilen soru Ã¼zerine ise Lua Lua, "AmatÃ¶r, profosyonel fark etmez. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hepsi futbol. Ã–nemli olan futbol oynamak. KÄ±brÄ±s'ta amatÃ¶r oynadÄ±m. Onun iÃ§in fark etmez. LuaLua geldi, inÅŸallah takÄ±m bÃ¼yÃ¼yecek, bÃ¼yÃ¼k takÄ±m olacak" diye konuÅŸtu.

Kaynak: DHA