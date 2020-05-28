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Lokomotiv Moskova'da koronavirüs şoku
Rusya Premier Lig ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen 4 futbolcuda koronavirüs tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Dmitry Barinov, Anton Kochenkov, Timur Suleymanov ve Roman Tugarev'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Herhangi bir semptom göstermeyen oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya girdikleri kaydedildi.
Rus ekibinde daha önce de Perulu futbolcu Jefferson Farfan koronavirüse yakalanmıştı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Rusya Premier Lig'in 21 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı.
Etiketler: Rusya Premier Lig Lokomotiv Moskova koronavirüs testiSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 17:54
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