Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 00:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Liverpool avantajı kaptı
[Fotoğraf: İHA]
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool, sahasında İspanyol temsilcisi Villarreal'i 2-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, Villarreal'i konuk etti.
Anfield'da oynanan karşılaşmada ilk yarı gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın 53'üncü dakikasında Pervis Estupinan'ın kendi kalesine attığı golle Liverpool, 1-0 öne geçti.
İlk golden sonra oyun üstünlüğünü alan ev sahibi ekip, 2 dakika sonra Mohamed Salah'ın yaptığı asist sonucunda Sadio Mane'nin ayağından gelen gol ile durumu 2-0'a getirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Liverpool, Villarreal'i 2-0 mağlup etti.
Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 3 Mayıs Salı günü Villareal'in ev sahipliğinde El Madrigal'de oynanacak.
Etiketler: Liverpool UEFA Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi
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