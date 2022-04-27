Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını mağlup ederek şampiyon olan Bahçeşehir Koleji'ni kutluyorum. 5 yıl önce kurulan ve tarihinde ilk kez Avrupa Kupası kazanan kırmızı-lacivertli takımın elde ettiği büyük başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan temsilcimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum."