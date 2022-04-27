Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, idmanı pas çalışmasıyla devam ettirdi. Çift kale maçla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mert Hakan Yandaş takımla çalışırken, Bright Osayi-Samuel saha çalışmalarına başladı.

Kim Min-jae takımdan ayrı bireysel özel program dahilinde yaptığı çalışmayla günü tamamlarken, Miguel Crespo, Dimitris Pelkas ve Attila Szalai'nin tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak