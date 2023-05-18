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Spor
AA 18.05.2023 13:27

Liverpool 4 futbolcuyla yollarını ayıracak

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, dört futbolcusunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Liverpool 4 futbolcuyla yollarını ayıracak
[Fotoğraf: DepoPhotos]

İngiliz ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner ve Alex Oxlade-Chamberlain'in gelecek sezonun kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.

Bu 4 futbolcu, Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'un 30 yıl sonra 2019-20 sezonunda kazandığı Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2019'daki UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası zaferlerine katkı sağlamıştı.

Firmino, Keita, Milner ve Oxlade-Chamberlain, Anfield Road'da Aston Villa'ya karşı bu sezonki son iç saha maçında taraftarları selamlayacak.

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