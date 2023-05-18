THY Avrupa Ligi kupası sahibini buluyor

Litvanya'nın Kaunas kentinde yarın başlayacak Dörtlü Final'de İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona, Yunanistan'dan Olympiakos ve Fransa'dan Monaco şampiyonluk mücadelesi verecek.

Bu sezon play-off serisinde Sırbistan'ın Partizan ekibine 3-2 üstünlük sağlayarak adını Dörtlü Final'e yazdıran Real Madrid, 1958'den bu yana düzenlenen "Kupa 1"de 10 kez şampiyon olarak zirvede yer aldı.

Eflatun-beyazlılar, 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018'de mutlu sona ulaşarak, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasını en çok kazanan takım olmayı başardı.

CSKA Moskova 8 kez kupa sevinci yaşadı

Avrupa Ligi'nde Real Madrid'den sonra en çok şampiyonluk yaşayan takım, CSKA Moskova oldu.

Rus ekibi, organizasyonda 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 ve 2019'daolmak üzere 8 kez şampiyonluğa ulaştı.

CSKA Moskova'yı 6'şar şampiyonlukla Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv takip etti. İtalya temsilcisi Varese ise 5 kez kupayı müzesine götürdü.

Türkiye'den iki şampiyon

Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan 2 Türk takımı oldu.

Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'in mücadelesinin finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes ise 2020-2021 sezonunda Almanya'nın Köln kentinde organize edilen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Barcelona'ya 86-81 üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Lacivert-beyazlı takım, geçen sezon da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Dörtlü Final'in finalinde İspanya'nın Real Madrid ekibini 58-57 yenerek, ikinci kez kupanın sahibi oldu.

2001'de iki kupa düzenlendi

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı organizasyon düzenlendi.

FIBA, 20 takımla Suprolig'i, ULEB ise 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'de, Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son müsabakasında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon oldu. Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna kupayı müzesine götürdü.

Kupanın şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar

Kupada şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:

Yıl Yer Final Sonuç 1958 Riga/Sofya ASK RİGA-Akademik Sofya 86-81 / 84-71 1959 Riga/Sofya ASK RİGA-Akademik Sofya 79-58 / 69-67 1960 Tiflis/Riga ASK RİGA-Dinamo Tiflis 61-51 / 69-62 1961 Riga/Moskova CSKA MOSKOVA-ASK Riga 61-66 / 87-62 1962 Cenevre DİNAMO TİFLİS-Real Madrid 90-83 1963 Madrid/Moskova CSKA MOSKOVA-Real Madrid 69-86 / 99-80 1964 Brno/Madrid REAL MADRİD-Spartak Brno 99-110 / 84-64 1965 Moskova/Madrid REAL MADRİD-CSKA Moskova 81-88 / 76-62 1966 Bologna SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag 77-72 1967 Madrid REAL MADRİD-Simmenthal Milano 91-83 1968 Lyon REAL MADRİD-Spartak Brno 98-95 1969 Barcelona CSKA MOSKOVA-Real Madrid 103-99 1970 Saraybosna IGNİS VARESE-CSKA Moskova 79-74 1971 Antwerp CSKA MOSKOVA-Ignis Varese 67-53 1972 Tel Aviv IGNİS VARESE-Jugoplastica Split 70-69 1973 Liege IGNİS VARESE-CSKA Moskova 71-66 1974 Nantes REAL MADRİD-Ignis Varese 84-82 1975 Antwerp IGNİS VARESE-Real Madrid 79-66 1976 Cenevre M. VARESE-Real Madrid 81-74 1977 Belgrad MACCABİ TEL AVİV-Mobilgirgi Varese 78-77 1978 Münih REAL MADRİD-Mobilgirgi Varese 75-67 1979 Grenoble BOSNA SARAJEVO-Emerson Varese 96-93 1980 Berlin REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv 89-85 1981 Strasbourg MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna 80-79 1982 Köln SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv 86-80 1983 Grenoble FORD CANTU-Billy Milano 69-68 1984 Cenevre BANCO Dİ ROMA-Barcelona 79-73 1985 Atina CİBONA ZAGREB-Real Madrid 87-78 1986 Budapeşte CİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas 94-82 1987 Lozan TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv 71-69 1988 Gent PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv 90-84 1989 Münih JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv 75-69 1990 Zaragoza JUGOPLASTİKA SPLİT-Barcelona 72-67 1991 Paris POP 84 SPLİT-Barcelona 70-65 1992 İstanbul PARTİZAN-Joventut Badalona 71-70 1993 Atina CSP LİMOGES-Benetton Treviso 59-55 1994 Tel Aviv JOVENTUT BADALONA-Olympiakos 59-57 1995 Zaragoza REAL MADRİD-Olympiakos 73-61 1996 Paris PANATHİNAİKOS-Barcelona 67-66 1997 Roma OLYMPİAKOS-Barcelona 73-58 1998 Barcelona KİNDER BOLOGNA-AEK Atina 58-44 1999 Münih ZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna 82-74 2000 Selanik PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv 73-67 2001 Paris (Suprolig) MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos 81-67 2001 Bologna/Vitoria (Avrupa Ligi) KİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica 65-78,94-73,80-60,79-96,82-74 2002 Bologna PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna 89-83 2003 Barcelona BARCELONA-Benetton Treviso 76-65 2004 Tel Aviv MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna 118-74 2005 Moskova MACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica 90-78 2006 Prag CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv 73-69 2007 Atina PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova 93-91 2008 Madrid CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv 91-77 2009 Berlin PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova 73-71 2010 Paris BARCELONA-Olympiakos 86-68 2011 Barcelona PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv 78-70 2012 İstanbul OLYMPİAKOS-CSKA Moskova 62-61 2013 Londra OLYMPİAKOS-Real Madrid 100-88 2014 Milano MACCABİ ELECTRA-Real Madrid 98-86 2015 Madrid REAL MADRİD-Olympiakos 78-59 2016 Berlin CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe 101-96 2017 İstanbul FENERBAHÇE-Olympiakos 80-64 2018 Belgrad REAL MADRİD-Fenerbahçe 85-80 2019 Vitoria CSKA MOSKOVA-Anadolu Efes 91-83 2021 Köln ANADOLU EFES-Barcelona 86-81 2022 Belgrad ANADOLU EFES-Real Madrid 58-57

Not: Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadı.