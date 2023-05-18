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Spor
AA 18.05.2023 13:10

THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü

Basketbolda Litvanya'nın Kaunas kentinde 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonuyla 2022-2023 sezonu şampiyonunun belli olacağı THY Avrupa Ligi'nde kupayı en fazla İspanya ve İtalya ekipleri kazandı.

THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü

İlk kez 1958 yılında oynanmaya başlayan Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda şu ana kadar 13 ülkeden 22 takım şampiyonluk yaşadı.

Avrupa Ligi'nde temsilcileri 13'er kez mutlu sona ulaşan İspanya ve İtalya, kupayı en çok kazanan ülkeler sıralamasında zirveyi paylaştı.

İspanya'dan Real Madrid, elde ettiği 10 şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan takım unvanını taşıyor. Ayrıca bu ülkeden Barcelona 2, Joventut Badalona da bir kez şampiyonluk yaşadı.

İtalyanların son kupası 2001'de

Uzun yıllar kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduran İtalyan ekipleri, en son 2001'de bu başarıyı yaşadı.

Ligde son olarak 2001'de Bologna ile şampiyonluk sevinci yaşayan İtalya, 22 yıldır şampiyonluğa hasret kaldı.

İtalya'dan Varese 5, AX Armani Exchange Milan 3, Bologna ve Cantu ikişer, Virtus Roma da bir kez kupayı müzelerine götürdü.

Kupa 9 kez Yunanistan'a gitti

Yunanistan takımları, THY Avrupa Ligi'nde 9 kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Bu ülkeden Panathinaikos 6, Olympiakos da 3 kez kupayı kazandı.

Anadolu Efes 2, Fenerbahçe bir kez kazandı

Türk ekiplerinden Anadolu Efes organizasyonda 2, Fenerbahçe de bir kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu Efes 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında, Fenerbahçe ise 2016-2017'de şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Diğer şampiyonlar

Rusya'dan CSKA Moskova 8, İsrail'den Maccabi Tel Aviv 6 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Hırvatistan'dan Split 3, Cibona ise 2 kez ligi şampiyon tamamladı. Letonya'dan ASK Riga da 3 defa kupanın sahibi oldu.

Ayrıca Gürcistan'dan Dinamo Tiflis, Bosna Hersek'ten Bosna, Sırbistan'dan Partizan, Fransa'dan Limoges ve Litvanya'dan Zalgiris birer kez şampiyonluk elde etti.

Not: Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan takımları Yugoslavya döneminde, Letonya ve Gürcistan ekipleri de SSCB döneminde şampiyonluk elde etti. Rusya'nın CSKA Moskova takımı da 8 şampiyonluğun 4'ünü SSCB döneminde kazandı.

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