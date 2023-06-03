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Spor
AA 03.06.2023 20:47

Lionel Messi PSG'den resmen ayrıldı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.

Lionel Messi PSG'den resmen ayrıldı
[Fotograf: Reuters]

PSG Kulübünden "Teşekkürler Leo" mesajıyla yapılan paylaşımda, "Başkentte geçen iki sezonun ardından Messi ile PSG arasındaki yolculuk, 2022-23 sezonunun bitimiyle sona erecek. Kulüp, bir Fransa Süper Kupa ve iki Ligue 1 şampiyonluğu elde eden 7 Altın Top sahibi Messi'ye içtenlikle teşekkür eder." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda görüşüne yer verilen Messi ise "Kulübe, Paris şehrine ve sakinlerine bu iki yıl için teşekkür ederim. Onlara gelecek için en iyisini diliyorum." yorumunu yaptı.


Sözleşmesi yenilenmeyen Messi, bu akşam Clermont ile oynanacak Ligue 1'deki son hafta karşılaşmasının ardından takımdan ayrılacak. Uzun süre kariyerine başladığı İspanya ekibi Barcelona'da forma giyen 35 yaşındaki Messi, 2021'de PSG'ye transfer oldu. PSG'de 74 maça çıkan yıldız futbolcu, 32 gol ve 35 asistlik performans sergiledi.

Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden PSG'de Messi'nin yanı sıra İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'un da Clermont maçından sonra takımdan ayrılacağı açıklanmıştı.

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