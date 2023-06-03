Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ikinci kez şampiyon

Kadın futbolunda Avrupa'nın bir numaralı kupasının finalinde İspanya ekibi Barcelona ile Almanya temsilcisi Wolfsburg, Hollanda'nın Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda karşılaştı.
Wolfsburg, 3. dakikada Ewa Pajor ve 37. dakikada Alexandra Popp'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci devrede etkili hücum eden Barcelona, 48 ve 50. dakikalarda Patricia Guijarro, 70. dakikada Fridolina Rolfö'nün kaydettiği gollerle 3-2'lik galibiyete ulaştı.
İspanya temsilcisi, 2021'in ardından kupayı ikinci kez müzesine götürdü.