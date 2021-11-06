Ligue 1'in 13. haftasında son şampiyon Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda Angers'yi ağırladı.

Tiago Djalo, 27. dakikada attığı golle ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Angers, Azzedine Ounahi'nin 83. dakikada bulduğu golle durumu eşitledi ve mücadele 1-1 sona erdi. Lille forması giyen Amadou Onana, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.

Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika görev yaptı, Yusuf Yazıcı ise 65. dakikada oyuna dahil oldu.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Lille, 16 puanla 12'nci, Angers ise 18 puanla 7'nci sırada yer aldı.