Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 22:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lille'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, sahasında Angers ile 1-1 berabere kaldı.
Ligue 1'in 13. haftasında son şampiyon Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda Angers'yi ağırladı.
Tiago Djalo, 27. dakikada attığı golle ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Angers, Azzedine Ounahi'nin 83. dakikada bulduğu golle durumu eşitledi ve mücadele 1-1 sona erdi. Lille forması giyen Amadou Onana, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.
Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika görev yaptı, Yusuf Yazıcı ise 65. dakikada oyuna dahil oldu.
Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Lille, 16 puanla 12'nci, Angers ise 18 puanla 7'nci sırada yer aldı.
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