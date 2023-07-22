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Spor
İHA 22.07.2023 13:03

Lille Samuel Umtiti’yi renklerine bağladı

Fransa temsilcisi Lille, Barcelona ile sözleşmesi sonra eren 29 yaşındaki savunmacı Samuel Umtiti’yi 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Lille Samuel Umtiti’yi renklerine bağladı
[Fotograf: İHA]

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Barcelona ile sözleşmesi sona eren serbest oyuncu statüsündeki savunmacı Samuel Umtiti’yi 2025 yılına kadar kadrosuna dahil ettiğini bildirdi.

Fransız futbolcunun kariyerinde, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası, Barcelona ile İspanya La Liga, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası, Olympique Lyon ile de Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

"Büyük hedefleri olan bir kulübe geldim"

29 yaşındaki savunmacı, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada büyük hedefleri olan bir kulübe geldiği söyleyerek bu seçimde en önemli sebebin kazanma arzusu olduğunu aktardı.

Geride kalan sezonu kiralık olarak İtalya Serie A temsilcisi Lecce'de geçiren Fransız futbolcu, 25 maçta forma giyerken, ortalama 85 dakika sahada yer aldı.

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