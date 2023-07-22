Babasını örnek aldı 7 yaşında motokrosçu oldu

Kocaeli'de yaşayan 7 yaşındaki Ahmet Hasan Yıldız, babasını örnek alarak motokrosçu olmaya karar verdi. Henüz 4 yaşındayken motor kullanmaya başlayan minik sporcu, hünerleriyle pistin tozunu atıyor.

Bu yıl 10-11 Haziran'da Balıkesir Gönen'de düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'na ilk defa katılan minik Yıldız, kıyasıya yarıştığı piste ikinci oldu. Dünya şampiyonu olmak isteyen Ahmet Yıldız, 16-17 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Motokros Şampiyonası 3. Ayak Çatalca yarışına hazırlanıyor.

[Fotoğraf: İHA]

"5-6 yıldır yarışlara katılıyorum"

Fırın işletmeciliği yapan Sezgin Yıldız, "5-6 yıldır motokros ve enduro sporları ile uğraşıyor, motor biniyorum. İki teker sevdası doğduğumdan beri var. İlk bisiklet, ardından mobilet, sonra yol motorlarına bindik. Yol motorunun tehlikeli yanıyla karşılaşınca motokros ve enduro ile tanıştık. Türkiye’de 2006’dan beri bu spor mevcut. Türkiye Motor Federasyonu yarışlar düzenliyor. Bu yarışlara 5-6 yıldır katılıyorum. Yarışlarda Türkiye ikinciliklerim ve birinciliklerim var." diye konuştu.

"Ahmet ilk defa katıldığı yarışmada ikinci oldu"

Sezgin Yıldız, eğlenceli bir spor olduğunu söyledi.

"Motor binmeye hobi amaçlı başladım, sonra federasyonun sporcusu olarak devam ettim. Yaşım itibariyle de artık gençleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Oğlum Ahmet 7 yaşında ama 3 yıldır motora biniyor. Benim fotoğraflarımdan ve videolarımdan heveslendi. Ahmet'in adrenalin merakı var. Ahmet yarışmayı çok istedi ve bu sene ilk defa yarışmaya katıldı. Balıkesir Gönen’de katıldığı motokros yarışmasında ikinci oldu, kupamızı aldık, döndük. İstanbul, Edirne, Fethiye’de derece kovalayacak. Ahmet formda ve iddialı bir yarışçı, onu destekliyoruz."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

"Dünya şampiyonu olmak istiyorum"

Motor binmeyi çok sevdiğini söyleyen Ahmet Hasan Yıldız, "4 yaşından beri motor sürüyorum. Balıkesir’de 50cc sınıfında ikinci oldum, çok güzel bir duyguydu. 22 çocuk benle yarıştı, derece aldığıma çok sevindim. Çok yorulmuştum ama yorulduğuma değdi. Babamın motora bindiğini görünce çok merak ettim ve ben de başladım. Büyüyene kadar devam etmek istiyorum. Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Ailem ve arkadaşlarım beni çok destekliyor, onları üzmemek için kazanmaya çalışıyorum. İstanbul’da yarışım var, ona hazırlanıyorum. Günde 1-1.5 saat antrenman yapıyorum. Dünya şampiyonu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.